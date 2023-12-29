ГосТВ подтвердило облаву силовиков на участников велочата в Новополоцке

Государственное тв Беларуси подтвердило задержание в Новополоцке около 40 человек, связанных с чатом любителей велопробегов.

Как утверждает госпропаганда, велосипедисты «вынашивали и обсуждали планы по свержению действующей власти».

«К сожалению, наблюдается негативная тенденция вступления в закрытые, неизвестные чаты. Как показывает практика, цель создания таких сообществ несет деструктивный характер. Из примеров — чат любителей велопробегов. В данном чате начали публиковать различного рода призывы к выходу на несанкционированные мероприятия. Как следствие, данный чат превратился в сообщество, в котором вынашивали и обсуждали планы по свержению действующей власти неконституционным путем. По данному случаю правоохранительными органами было задержано более 30 человек», — сообщил в эфире показанный со спины «оперативный сотрудник».

Администратора чата привлекли к ответственности. Ранее, белорусские медиа связывали задержания с делом бывшего председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии «Нафтан» Ольги Бритиковой.