Россия ввела ответные санкции против ЕС

Россия в ответ на новый пакет санкций Евросоюза объявила собственные меры, предусматривающие расширение списка лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.

В МИД РФ уточнили, что запрет касается тех представителей силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран-членов Евросоюза, которые "ответственны" за поставки оружия Украине.

Также под российские ограничения попали чиновники, которые занимаются созданием трибунала против РФ за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также те, кто выступает за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины.

Также в "черный список" РФ попали представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "допускают агрессивные высказывания в адрес России".