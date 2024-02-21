ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной пакет санкций против РФ, который утвердят к 24 февраля.

"Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. (...) Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят к 24 февраля", - говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС.

EU Observer сообщал, что под новые санкции могут попасть 193 физических и юридических лица.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы в свою очередь сообщало, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, используемых российскими оборонными компаниями.

Новый пакет санкций ЕС затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят ограничения, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель.