Соцсеть Илона Маска заблокировала аккаунт Юлии Навальной

Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие аккаунта Юлии Навальной: «действие учетной записи приостановлено».

Ранее пользователи сообщали о том, что страница вдовы Алексея Навального попала в теневой бан и перестала выдаваться в поиске по запросу и в ответах к её постам.

Юлия Навальная зарегистрировала аккаунт в X (Twitter) накануне, за сутки на неё подписались около 100 тысяч человек. Возможно, ее страница была забанена автоматически из-за подозрительно быстрого роста подписчиков на новом аккаунте.