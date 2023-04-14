BBC обвиняет Маска в распространении пропаганды РФ и Китая в Twitter

Сотни аккаунтов российской̆ и китайской пропаганды свободно действуют в Twitter после того, как реформы Илона Маска оставили соцсеть фактически беззащитной̆.

Работа команды соцсети по борьбе с информационными операциями оказалась парализована, пишет BBC. Эта команда выявляла информационные кампании и манипуляции фабрик троллей в России, Китае, Иране и других странах.

После покупки компании Twitter Илоном Маском большинство ее сотрудников было сокращено, что сделало платформу уязвимой̆, утверждают эксперты и уволившиеся специалисты.

“Человеческий̆ слой был полностью уничтожен. Все, что осталось у Twitter - это автоматизированные системы”, - рассказал бывший̆ старший̆ сотрудник компании.

В большом интервью BBC на этой неделе Маск заявил, что сейчас в твиттере меньше дезинформации. Но он ничего не сказал про троллей и про уход специалистов, боровшихся с ними.

Пресс-служба Twitter не ответила на вопросы, прислав в ответ лишь эмодзи в виде какашки. Это введенный Маском автоматический̆ ответ на письма в пресс-службу.

Прямо сейчас в твиттере действует новая сеть русскоязычных троллей, которые поддерживают российскую агрессию в Украине, высмеивают Киев и Запад и критикуют независимые СМИ. Многие аккаунты этой сети были заблокированы, но десятки активны по сей день. Эти аккаунты имеют все признаки троллей. Но судя по тому, что они не были заблокированы, Twitter не обнаружила их.

В команде Twitter просто не хватает специалистов, чтобы быстро обнаруживать и удалять аккаунты, распространяющие государственную пропаганду, говорят бывшие сотрудники.

Сейчас в Twitter работает около 1,5 тыс. человек; на момент покупки Маском корпорация насчитывала около 8 тыс. сотрудников. Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года.