Власти Словакии хотят дружить парламентами с режимом Лукашенко

Вице-спикер парламента Словакии, он же лидер Словацкой национальной партии, Андрей Данко хочет восстановить депутатские группы дружбы с Беларусью и РФ.

"Словацкая национальная партия предложит расширить на парламентском уровне сотрудничество с Россией и Беларусью», - сообщил Данко.

«Национальный совет Словакии утверждает группы дружбы в каждый избирательный период. Словацкая национальная партия хочет, чтобы Национальный Совет Словацкой Республики имел хорошие отношения со всеми государствами», – добавил он.