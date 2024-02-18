Последнее обновление: 18.02.2024 09:59

Власти Словакии хотят дружить парламентами с режимом Лукашенко

Вице-спикер парламента Словакии, он же лидер Словацкой национальной партии, Андрей Данко хочет восстановить депутатские группы дружбы с Беларусью и РФ.

"Словацкая национальная партия предложит расширить на парламентском уровне сотрудничество с Россией и Беларусью», - сообщил Данко.

«Национальный совет Словакии утверждает группы дружбы в каждый избирательный период. Словацкая национальная партия хочет, чтобы Национальный Совет Словацкой Республики имел хорошие отношения со всеми государствами», – добавил он.

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