Последнее обновление: 09.10.2020 12:38

Словакия отзывает своего посла из Беларуси для консультаций

МИД Словакии отзывает своего посла из Беларуси для проведения консультаций, сообщил в Twitter глава ведомства Иван Корчок.

"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Беларуси против других стран ЕС, неприемлемы", - написал Корчок.

Ранее, Латвия, ФРГ и Эстония также отозвали из Минска своих послов для консультаций в знако солидарности с послами Литвы и Польши, которым МИД РБ настоятельно рекомендовал уехать из страны.

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