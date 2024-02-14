Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ ЕС

Чешские фермеры на следующей неделе присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом дешевой продукции из Украины.

В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, они устроят протестные шествия к пограничным переходам, где встретят коллег из других стран, сообщает Novinky.

Еще до этого часть аграриев в понедельник, 19 февраля, собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу. "Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – сказала она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

Они передали еврокомиссару свои требования. Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.

"Только совместной координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских и чешских политиков", – заявил президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.

По его словам, если Еврокомиссия не представит план решения этих проблем, акции на пограничных переходах могут быть повторены.