Последнее обновление: 07.01.2024 10:51

Власти Польши договорились с фермерами о снятии блокады границы с Украиной

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский договорился с представителями движения "Обманутое село" и приостановке блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Как сообщает Polsat News, министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Согласно договоренности, блокирование пункта пропуска в Медыке должно быть приостановлено.

Между тем, предоставление субсидий требует согласования с Европейской комиссией, сохранение налога на уровне 2023 года должен проголосовать Сейм, в то время как местные власти должны предоставить гарантии по кредитам с последующей компенсацией из госбюджета.

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