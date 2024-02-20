Последнее обновление: 20.02.2024 16:18

Польские фермеры высыпали зерно из украинского вагона

Утром 20 февраля протестующие на границе польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, сообщают украинские СМИ.

Менее чем через полчаса на место прибыла полиция, и после этого фермеры разблокировали железнодорожное движение.

Один из организаторов протестов Роман Кодрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".

Предыдущий такой инцидент с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, произошел на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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