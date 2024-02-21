Последнее обновление: 21.02.2024 13:18

Украина разрабатывает новый экспортный маршрут в обход Польши

Украина планирует проложить новый экспортный маршрут по Дунаю для преодоления польской блокады., - Bloomberg

"В наших планах на этот год - устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, которого цитирует Bloomberg.

На фоне протестов и блокады границы польскими фермерами замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак не исключил введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины.

"Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров", – заявил он.

Сейчас в Польшу нельзя импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

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