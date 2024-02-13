МИД Чехии предложил бессрочный запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси

МИД Чехии предложил продлить введенный после 24 февраля 2022 года запрет на выдачу виз и ВНЖ для граждан РФ и Беларуси, действие которого заканчивается 31 марта 2024 года, и сделать его бессрочным.

Исключение предусмотрено для поездок с гуманитарной целью. Решение не затрагивает и тех, кто уже имеет ВНЖ, — его можно продлить в установленном ранее порядке. Кроме того, положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель — член семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС.

По-прежнему рассматриваются заявления о выдаче долгосрочного ВНЖ, если заявитель — член семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии, а также ходатайства о постоянном ВНЖ для детей иностранцев, проживающих в стране, если целью подачи заявления является их совместное проживание.

Запрет также не относится к ходатайствам о выдаче визы, разрешений на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

Разрешения на пребывание в стране выдаются также гражданам Беларуси, направляющимся на учебу в чешских вузах после получения стипендий, представленных Чехией, Евросоюзом или международными организациями.