Последнее обновление: 30.11.2021 18:23

Полиция Чехии арестовала главу АБФФ Базанова

Чешская полиция задержала главу АБФФ Владимира Базанова вместе с супругой, они находятся в одном из полицейских участков Моравско-Силезского края, сообщает местное издание Denik N.

Ранее, издание сообщило, что Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая пройдет 30 ноября в Опаве.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что нахождение Базанова в Чехии является незаконным.

«На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза. Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», – сказал Кулганек.

Пресс-секретарь МИД Чехии Ева Давыдова уточнила, что окончательное решение о депортации принимается полицией.



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