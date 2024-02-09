Последнее обновление: 09.02.2024 18:40

Норвегия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше систем ПВО NASAMS, часть которых предполагается передать Украине.

Об этом норвежское правительство сообщило 9 февраля на своем сайте.

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Комплекс разработан норвежской фирмой Norwegian Kongsberg companies совместно с американской фирмой Raytheon Company System. Эти комплексы уже есть на вооружении украинской армии.

Стоимость заказа оценивается в 3,45 млрд норвежских крон — более 300 млн евро.

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