Норвегия разрешила прямую продажу Украине оружия и продукции оборонного назначения

Правительство Норвегии решило разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от своей оборонной промышленности Украине.

Изменение политики норвежского правительства вступило в силу 1 января 2024 года.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате захватнической войны РФ, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что... война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину", – заявил глава МИД Эспен Барт Эйде.

МИД Норвегии отмечает, что экспортные лицензии на прямые продажи будут предоставляться только в индивидуальном порядке и будут тщательно оцениваться. Контроль и в дальнейшем будет происходить в строгих и ответственных рамках, в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.