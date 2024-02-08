Последнее обновление: 08.02.2024 13:08

Лукашенко, Орбан и товарищ Си поздравили Алиева еще до объявления результатов выборов в Азербайджане

Лукашенко, Орбан, Си Цзиньпин и другие отдельно взятые главы государств поспешили поздравить действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на досрочных выборах до объявления официальных результатов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан вместо ЦИК Азербайджана объявил об "огромной и безоговорочной победе" Алиева.

"Ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном, а также Азербайджаном и ЕС во время председательства Венгрии в ЕС", – написал Орбан в Twitter.

Нетерпеливый телефонный звонок последовал и от находящегося с визитом в Узбекистане Лукашенко.

"В лице Беларуси вы имеете надежного друга, который разделяет подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Председатель КНР Си Цзиньпин также не стал дожидаться официального вердикта ЦИК Азербайджана.

"От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства", - отмечается в поздравлении китайского лидера, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Ильхам Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах в декабре 2023 года, хотя мог находиться на посту до 2025-го. По данным экзитполов, он уверенно набирает более 90% голосов избирателей.

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