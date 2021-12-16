Последнее обновление: 16.12.2021 17:37

Азербайджан не поддержал пункт декларации "Восточного партнерства" по Беларуси

Азербайджан отказался присоединяться к пункту итогового заявления саммита "Восточного партнерства", касающегося внутриполитической ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на источники в азербайджанской делегации.

По информации агентства, делегация республики выразила несогласие с 11-м параграфом совместной декларации состоявшегося накануне в Брюсселе саммита, представив особое мнение. В агентстве добавили, что о решении делегации из Баку объявил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель.

Итоговое заявление саммита не содержит упоминаний о перспективе вступления стран - участниц партнерства в ЕС. В опубликованном документе, который содержит 24 страницы, речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке реформ и целях развития в будущем.



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