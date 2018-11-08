Демократы получили контроль над Палатой представителей США и смогут блокировать инициативы Трампа

Сыграв на недовольстве политикой президента США Дональда Трампа, Демократическая партия во вторник получила контроль над Палатой Представителей США, что дает ей возможность блокировать инициативы Трампа и тщательно проверять работу президентской администрации.

На промежуточный выборах в Конгресс, спустя два года после избрания Трампа президентом, Республиканская партия расширила свое большинство в Сенате по итогам противоречивой кампании, ознаменовавшейся жесткими спорами вокруг расовых, иммиграционных и других культурных вопросов.

Но учитывая потерю республиканцами большинства в Палате представителей, результаты выборов стали серьезной неудачей для Трампа. Хотя подсчет голосов продолжается, демократы уже получили больше 30 мест в Палате представителей, состоящей из 435 членов, тогда как для завоевания большинства им необходимо 23 места.

Контроль Демократической партии над Палатой представителей позволит ей расследовать налоговые декларации президента, возможные конфликты интересов и предполагаемую связь предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией.

Она также сможет вынудить Трампа умерить законодательные амбиции, возможно, обрекая на провал его обещания финансировать строительство стены на границе с Мексикой, принять второй пакет мер по сокращению налогов и придерживаться жесткой политики в области торговли.

Кроме того, демократы рассчитывают начать расследование с использованием результатов проверок, проводившихся под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в интересах Трампа. Москва отрицает вмешательство в выборы, а Трамп говорит, что никакого сговора не было.