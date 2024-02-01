Последнее обновление: 01.02.2024 12:15

Еврокомиссия обсудит со странами ЕС предложения по новым санкциям против РФ

Европейская комиссия начнет в субботу неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС относительно деталей 13-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

Как отмечает один из источников, вероятны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.

В то же время Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), указывает Reuters.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование