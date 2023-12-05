Продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2023 года выросли на 27%

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Беларуси в ноябре 2023 года составили 3057 легковых и легких коммерческих автомобиля, в том числе 2689 легковых, и выросли на 27,37% к октябрю.

Это рекордный месячный показатель продаж в текущем году, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

«Рынок новых легковых автомобилей в ноябре вырос к соответствующему периоду прошлого года на 340 %. Темп восстановления рынка легковых автомобилей в целом за период январь-ноябрь 2023 года составил 140 %, что свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта низкой базы и замедлении темпа восстановительной динамики», - говорится в сообщении.

«Восстановительному росту рынка способствовали факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ощутимую поддержку спросу оказывает продолжающийся рост реальных денежных доходов населения и комфортное автокредитование потребителей», - отметили в БАА.

Продажам авто также способствует расширение предложения с 35 моделей новых легковых автомобилей в начале года до 75 моделей в ноябре.

В ноябре в Беларуси было продано 53 электромобиля.

«Доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84 %. Стабильно высокая доля рынка у отечественного автопроизводителя. Легковые автомобили, сошедшие с конвейера СЗАО «БелДжи», обеспечили 70 % дилерских продаж», - сообщила БАА.