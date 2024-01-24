Последнее обновление: 24.01.2024 16:36

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки о конфискации за «военные фейки»

Госдума РФ в среду приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение «ложной информации» об использовании вооруженных (ст. 207.3 УК РФ).

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России».

И не только по статьям о «военных фейках». Речь идет также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) или нарушению территориальной целостности (ст. 280.1 УК РФ), а также «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК РФ).

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