Кремль рассказал о приказе Путина приостановить и возобновить операцию

Путин в связи с ожидавшимися переговорами с Украиной приказал приостановить продвижение российских войск, но после отказа Киева от переговоров его возобновили, утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российский войск. Правда, боевые действия в ряде мест продолжались. Имели место столкновения с передвижными группами националистов, бендеровцев», — сказал он, передает РБК.

Украина же «отказалась от переговоров» и сегодня днем, 26 февраля, движение основных российских сил возобновилось в соответствии с планом проведения операции, добавил Песков.

Песков рассказал, что после приостановки наступления имели место «столкновения с передвижными группами националистов, бендеровцев», которые использовали легкие автомобили и грузовики, устанавливали ударные средства. «Такие по принципу джихад-мобиля, там их сейчас называют бендер-мобилем»…