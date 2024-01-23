В Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении журналиста «Радио Свобода»

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении журналиста Радио Свобода» Сергея Дубовца за «нарушение законодательства о противодействии экстремизму, недопущении реабилитации нацизма и отрицании геноцида белорусского народа».

Белорусские власти ранее объявили «Радио Свобода» экстремистским формированием.

«…подозреваемый в своих публичных высказываниях … распространил заведомо ложные и откровенно деструктивные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, чем дискредитировал Республику Беларусь, органы государственной власти и управления; разжигал социальную вражду и рознь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Он также якобы «участвовал в экстремистском формировании, … деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма; отрицал факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период; совершил умышленные действия по реабилитации нацизма».

«Противоправные действия Дубовца квалифицированы по ст.369-1, ч.1 ст.130, ч.1 ст.367, ч.1 ст.361-1, ч.1 ст.130-2, ч.1 ст.130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.