ЕК призывает Google и Meta продвинуть независимые белорусские СМИ

Европейская комиссия призывает Google и другие крупные технологические компании помочь независимым белорусским СМИ, продвигая их материалы.

Об этом говорится в статье The Financial Times, передает Reform.by.

«Борьба с дезинформацией и содействие свободе СМИ — это две стороны одной медали, и мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались обеими. Это означает обеспечение видимости в интернете достоверной информации, а не пропаганды Минска или Кремля», – цитирует FT еврокомиссара Веру Юрову.

В декабре Вера Юрова высказала обеспокоенность по поводу ситуации с белорусскими СМИ президенту Google по глобальным вопросам Кенту Уокеру. До этого она обсуждала аналогичные вопросы с исполнительными директором компании Сундаром Пичаи, при этом уделяя больше внимании России.

Как отмечает FT, белорусские журналисты, работающие за границей, обратили внимание Еврокомиссии на то, что их публикации не достигают целевой аудитории отчасти из-за поисковых алгоритмов Google, Meta и других технологических компаний, которые в итоге продвигают государственную пропаганду. Еще одной проблемой остается отсутствие локализации Google News для Беларуси, а также поддержки белорусского языка.

Как пишет FT, брюссельские чиновники признают, что в ЕС нет «оснований штрафовать или возбуждать судебные дела против технологических компаний за то, что они не помогают журналистам-диссидентам и писателям из Беларуси или других стран, не входящих в ЕС, в их борьбе с авторитарными режимами».

В ответ на запрос FT в Google заявили, что прилагают все усилия, «чтобы создавать наши продукты и обеспечивать соблюдение нашей политики таким образом, чтобы не принимать во внимание политические взгляды», а также отметили, что на результаты поисковой выдачи влияют «сотни факторов». В Мета не ответили на запрос о комментарии.

«Случай с Беларусью, вероятно, не уникален, но он один из первых, когда западные технологические компании, такие как Google и Meta, стали инструментами тоталитарного и авторитарного режима для давления на гражданское общество вместо того, чтобы способствовать продвижению независимых СМИ», – цитирует FT Наталью Беликову из белорусского Пресс-клуба.

Юозас Олекас, литовский депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Европейского парламента по связям с Беларусью, для материала FT заявил, что пока «крупные технологические компании не проявили никакой готовности или интереса к решению этой проблемы». Он также обратил внимание на то, что алгоритмы Google воспринимают заблокированные в Беларуси СМИ как неработающие ссылки и в итоге пессимизируют их.

«Через некоторое время все независимые медиаканалы оказываются в самом конце новостных лент, а в главных новостях доминируют СМИ Лукашенко и российские медиаканалы», – сказал он.