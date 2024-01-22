Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что покидает президентскую гонку и поддерживает Дональда Трампа.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата – больше мероприятий, больше интервью – я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если мы не имеем четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", – заявил Десантис в воскресенье.

Он также отметил, что поддерживает кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

По словам Десантиса, "Трамп лучше нынешнего президента Джо Байдена – это очевидно".

"Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев, и я сдержу это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или перепакованной форме перегретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", – сказал он.

Штаб Трампа после заявления Десантиса призвал республиканцев сплотиться.

"Сейчас настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жулика Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - заявили в штабе экс-президента.

Основного соперника Трампа за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в штабе назвали "кандидатом от глобалистов и демократов, которая сделает все, чтобы остановить движение "Америка прежде всего".

Сам бывший президент США сообщил, что для него "большая честь" получить поддержку губернатора Флориды.

"Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы победить Джо Байдена, который является худшим и самым коррумпированным президентом в истории нашей страны", - сказал Трамп в интервью Fox News Digitial.

В то же время Хейли после заявления Десантиса сообщила, что надеется привлечь некоторых его сторонников.

"Я думаю, что они любят Америку, и я думаю, что они хотят лидера нового поколения", - сказала Хейли, отметив, что сторонники Десантиса не хотят проигрывать.

По ее мнению, экс-президент Трамп также не подходит на пост лидера страны, как и президент Джо Байден.

"Если бы кто-то из них был хорош, я бы не баллотировалась", - заявила она.