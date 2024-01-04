Трамп обжаловал в Верховном суде США запрет участия в выборах в штате Колорадо

Бывший президент Дональд Трамп официально обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение Верховного суда штата Колорадо, который исключил его из избирательного бюллетеня штата в 2024 году из-за его роли в мятеже в Капитолии 6 января 2021 года.

В представлении адвокаты Трампа попросили судей отменить решение Верховного суда штата Колорадо, поскольку вопрос о праве быть избранным президентом относится к компетенции Конгресса, передает CNN.

Верховный суд должен решить вопрос о том, может ли Трамп, фаворит на президентскую номинации от республиканцев, быть лишен права занимать государственные должности, поскольку суды штатов и члены избирательных комиссий пришли к разным выводам по всей стране.

Первые первичные выборы (праймериз) 2024 года начнутся через несколько недель. Верховный суд отдельно рассматривает другие дела, которые могут повлиять на федеральное уголовное дело против бывшего президента.

Маловероятно, что Верховный суд примет решение еще на этой неделе, учитывая то, что 5 января является крайним сроком, установленным законом, для формирования списка кандидатов на праймериз Республиканской партии, запланированных в Колорадо на 5 марта.

Если судьи возьмутся за дело и придут к выводу, что Трамп не имеет права занимать государственные должности, то голоса, отданные за него, не будут засчитаны.