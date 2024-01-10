Последнее обновление: 10.01.2024 09:14

Беларусь вышла из антикоррупционных договоров с Европой

Лукашенко подписал закон о денонсации ряда международных договоров, нарвленных на борьбу с коррупцией.

Законом предусмотрена денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и доппротокола к ней, Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года.

Прекращается действие соглашения между Беларусью и Советом Европы, предусматривающего привилегии и иммунитет представителей членов Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и членов ее инспекционных групп. Денонсация конвенций связана с процедурой выхода Беларуси из состава ГРЕКО.

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