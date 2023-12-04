Силовики выявили факт распила бюджета в мелиорации

Сотрудники подразделений БЭП Дзержинского РОВД установили факты злоупотребления служебными полномочиями директором предприятия, занимающегося мелиоративными работами, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Организация, возглавляемая 48-летним местным жителем, являлась генеральным подрядчиком при проведении работ на двух полях в Дзержинском районе. Для этих целей заказчик из Минска выделили около 55 тысяч рублей. Вместо того чтобы выполнить работу силами своего предприятия, руководитель нанял две сторонние организации. Одной из них он заплатил 8 тысяч рублей, второй - ничего. В акт выполненных работ мужчина внес ложные сведения, что поставленные задачи выполнены его предприятием и в полном объеме (на самом деле частично). Из выделенных средств фигурант и несколько сотрудников необоснованно получили крупные премии», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.