Последнее обновление: 04.12.2023 13:26

Силовики выявили факт распила бюджета в мелиорации

Сотрудники подразделений БЭП Дзержинского РОВД установили факты злоупотребления служебными полномочиями директором предприятия, занимающегося мелиоративными работами, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Организация, возглавляемая 48-летним местным жителем, являлась генеральным подрядчиком при проведении работ на двух полях в Дзержинском районе. Для этих целей заказчик из Минска выделили около 55 тысяч рублей. Вместо того чтобы выполнить работу силами своего предприятия, руководитель нанял две сторонние организации. Одной из них он заплатил 8 тысяч рублей, второй - ничего. В акт выполненных работ мужчина внес ложные сведения, что поставленные задачи выполнены его предприятием и в полном объеме (на самом деле частично). Из выделенных средств фигурант и несколько сотрудников необоснованно получили крупные премии», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование