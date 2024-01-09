Во Франции назначен новый премьер-министр

Министр образования Франции Габриэль Атталь был назначен премьер-министром в этот вторник, 9 января, вместо Элизабет Борн, которая в понедельник подала в отставку.

34-летний Атталь таким образом стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.

Объявление о назначении завершило десять дней колебаний и изменений на высшем государственном уровне, в которых президент Эмманюэль Макрон демонстрировал нерешительность. Глава государства, в частности, рассматривал назначение министра вооруженных сил Себастьена Лекорню или бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

Имея отличный имидж в общественном мнении, Габриэль Атталь безупречно работал с начала учебного года в сентябре. Он отметился рядом популярных решений, таких как запрет на ношение платья-абая в школах, проактивная политика против школьного буллинга, конец единой средней школы, эксперименты с формой и второгодничеством.

В последнее время его имя регулярно циркулирует в коридорах власти в качестве претендента на должность мэра Парижа в 2026 году или даже на президентский пост в 2027 году.

В последнем опросе по заказу Le Figaro треть французов считала, что Габриэль Атталь является лучшим кандидатом среди действующих французских чиновников на должность премьер-министра.

Как сообщалось, Элизабет Борн в понедельник, 8 января, подала в Елисейский дворец заявление об отставке. Вместе с премьером в отставку уходит весь состав правительства Франции, но до назначения нового они продолжают исполнять обязанности.

Слухи об отставке главы французского правительства в местных СМИ регулярно упоминались в последние дни на фоне недовольства населения реформами Макрона.