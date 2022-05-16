Последнее обновление: 16.05.2022 21:27

Премьер Франции подал заявление об отставке

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Этот шаг ожидаем, поскольку после переизбрания в апреле Макрон анонсировал смену кабинета. Он заявил, что его новая правительственная команда должна быть более концентрированной и с меньшим количеством министров.

Союзники Макрона заявили, что президент, скорее всего, назначит женщину на должность. Ожидается, что нынешний министр по труду Элизабет Борн может занять пост. Кандидатуру нового премьера Макрон представит позже в понедельник.

Макрону после выборов следует послать сигнал, что он услышал разочарование избирателей, выраженное в низкой явке и большой поддержке ультраправых и ультралевых. Он сказал, что ищет на должность главы правительства кого-то с опытом в области зеленой и социальной политики.

Парламентские выборы во Франции пройдут в середине июня.

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