В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс", сообщает LETA.

Как заявил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, в будущем закроют доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.

NEPLP 7 апреля 2022 года решил ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.

"Яндекс" не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в Административный районный суд, который 29 февраля 2024 года рассмотрит заявление в письменном порядке.