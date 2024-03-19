Последнее обновление: 19.03.2024 11:59

Латвия предложила включить марганцевую руду и оксид алюминия в новые санкции против РФ

Латвия предлагает включить в 14-й пакет санкций Евросоюза против России запрет на экспорт в РФ и транзит используемого в оборонной промышленности сырья - марганцевой руды и оксида алюминия.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на МИД Латвии.

Партии, формирующие латвийское правительство, считают, что этот вопрос необходимо срочно решать на уровне ЕС, заявила 18 марта премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиции. Марганцевая руда пока не признана товаром двойного назначения, на который распространяются санкции ЕС, поэтому Латвия работает над тем, чтобы добиться такого признания.

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что после достижения соглашения на уровне ЕС необходимо будет разработать и компенсационные механизмы для латвийских предприятий.

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