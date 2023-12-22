США и Китай впервые за полтора года провели переговоры на уровне топ-военных

Руководители армий США и Китая – генералы Чарльз Браун и Лю Чжэнли – провели в формате видеоконференции, что стало первыми за полтора года переговорами между двумя сверхдержавами на таком уровне.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США и генерал Народно-освободительной армии Китая "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности", говорится в сообщении. Браун отдельно подчеркнул важность сохранения открытых линий связи между военными США и КНР, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Генерал Браун подтвердил важность участия Народно-освободительной армии Китая в предметном диалоге, чтобы уменьшить вероятность недоразумений", – сказано в сообщении.

Последние переговоры между американскими и китайскими военными на таком уровне состоялись в июле 2022 года.