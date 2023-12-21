Последнее обновление: 21.12.2023 14:51

Макрон признал сомнения европейских стран относительно помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".

По словам Макрона, "мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают сомневаться" относительно помощи, которая предоставляется Киеву. Он также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам придется сделать выбор" в этом конфликте.

"Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек", – сказал Макрон в эфире телеканала France 5.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при наилучших возможных условиях". "Мы не оставим Украину", – заверил президент Франции.

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