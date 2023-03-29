Украина поблагодарила парламент Франции за признание Голодомора геноцидом

Национальная ассамблея Франции во вторник признала спровоцированный советскими властями массовый голод 1932-1933 гг. геноцидом украинцев.

Резолюция, принятая нижней палатой парламента Франции, осуждает этот геноцид и поддерживает желание украинского народа, чтобы "массовые преступления советского режима против него были признаны".

"Благодарны за сильный вклад в раскрытие преступлений тоталитарной России - прошлых и сегодняшних. В утверждение правды, справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция!" - написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

Так же, через твиттер, поблагодарили французских депутатов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук напомнил, что Голодомор признали геноцидом 26 стран мира, 11 из них - за последний год.

Украина много лет добивается от мира и от России признания голода начала 1930-х годов геноцидом украинцев.