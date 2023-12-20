В Польше осудили белорусов за шпионаж в пользу РФ

Суд Люблина во вторник, 19 декабря, признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Шестнадцати фигурантам в ноябре предъявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

Четырнадцать из них признали вину, но на суд не явились, поэтому приговор им объявили заочно. Двух других вероятных членов шпионской сети будут судить отдельно после того, как они отозвали свои предыдущие заявления о признании вины.

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"Рассмотрев дело... суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, а также установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", – заявил судья Ярослав Ковальский, оглашая приговор.

Пресс-секретарь Люблинского суда Барбара Марковская сообщила AFP, что членами шпионской группировки были "россияне, украинцы и белорусы", не уточнив подробностей.

Известно, что среди осужденных – российский хоккеист польского клуба из Сосновца Максим С., арестованный в июне, а также, по данным польских СМИ, "два украинских юриста и политолог, преподаватель французского языка, фармацевт, инженер-программист".

По данным следствия, члены группировки получали задания от российских кураторов через Telegram и получали плату за них в криптовалюте – от 300 до около 10 тысяч долларов.