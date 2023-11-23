Последнее обновление: 23.11.2023 13:18

Обвиняемые по делу российской шпионской сети в Польше признали вину

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) завершило расследование в отношении шпионской сети РФ, которые готовили диверсии на железной дороге.

«Обвинительным актом завершилось расследование ABW относительно шпионской сети, которая работавшей на русских. Выявлены и арестованы 16 подозреваемых по этому делу. Это огромный успех польской контрразведки. Безопасность Польши и поляков для нас важнее всего», - заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Как сообщает агентство PAP, обвиняемые признали вину и согласовали приговоры в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями.

Обвиняемые - 12 граждан Украины, трое белорусов и гражданин РФ.

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