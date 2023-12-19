Британия подпишет с Украиной соглашение об обязательствах по безопасности

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море, сообщило британское издание The Telegraph.

Будущий Меморандум о взаимопонимании пообещает поддерживать Киев в борьбе с Россией, предоставляя военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Он также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и санкции.

Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева, отметило издание.

Новое соглашение будет основываться на недавнем объявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "Коалицию морских сил и средств", которая передаст Украине два тральщика Королевского флота Великобритании.

"(Соглашение) демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе... Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", – заявил источник, близкий к переговорам.