Великобритания предоставит Украине военную помощь на 1 млрд. фунтов

Великобритания предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Денежные средства пойдут на усиление обороноспособности Украины, включая системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц снаряжения для украинских военных.

О дополнительном финансировании военной помощи Украине британский премьер Борис Джонсон намерен объявить на саммите НАТО в четверг.