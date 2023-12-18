Болгария ограничит импорт сельскохозяйственной продукции

Чрезмерный импорт фруктов и овощей в Болгарию будет сокращен с целью стимулирования местного производства. Об этом заявил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев в эфире государственного телевидения БНТ, добавив, что правительство готовит закон, который будет регулировать эту торговлю.

Почти 80% фруктов и овощей, потребляемых в Болгарии, импортируются так же, как и 50% мяса, что вызывает протесты местных производителе, передает Euractiv.

"Это абсурд – импортировать (столько) фруктов и овощей. Не хватает правил торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Мы готовим такой закон (для регулирования торговли)", – сказал министр.

Болгарское сельское хозяйство имеет давние традиции выращивания фруктов и овощей благодаря хорошим почвам и климату, но в последние годы наблюдается значительное падение производства и увеличение импорта. Фермеры годами требуют государственной защиты местного производства, но очень мало делают для развития кооперативов, чтобы предлагать большие объемы сельскохозяйственной продукции на международные рынки.

Наибольший импорт фруктов и овощей в Болгарию поступает из Турции и Греции.

"Нужны правила, чтобы ввести регулирование коммерческих отношений по всей пищевой цепи от поля до полки магазина", – подчеркнул Ватев.

Он добавил, что Болгария является одной из лучших в Европе по качеству продуктов питания, поскольку имеет меньше всего зафиксированных пищевых отравлений.

В пятницу Министерство сельского хозяйства объявило, что направило свои изменения в Стратегический план, который создает правила освоения европейских субсидий до 2027 года, на утверждение в Европейскую комиссию. Общий объем субсидий ЕС для болгарского сельского хозяйства составляет €8 млрд на следующие четыре года.

Новые правила предусматривают, что ежегодная субсидия для молодых фермеров будет удвоена – с €20 до €40 тыс. Государство предусматривает выделение стартового капитала для вхождения в аграрную отрасль в размере €30. В то же время бюджет на поддержку и улучшение биоразнообразия и экологической инфраструктуры был сокращен на €120 млн, но бюджет на помощь фермерам в сокращении использования пестицидов был увеличен на €240 млн.