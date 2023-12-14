В Минфине США посчитали ущерб России от войны

Война наносит ущерб российской экономике, ведет к росту потребительских цен для граждан, а также вынуждает власти тратить треть своего бюджета на оборону, пишет Financial Times со ссылкой на проект отчета Минфина США.

По мнению главного экономиста Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США Рэйчел Лингаас, сочетание расходов на войну, санкций и ответных мер Москвы на это «вызывает в российской экономике значительное экономическое напряжение».

Кроме того, так называемое присоединение новых территорий «способствовало быстрому росту расходов, обесцениванию рубля, увеличению инфляции и напряженности рынка труда, отражающей потерю рабочей силы» в России, подчеркнула Лингаас. Если бы войны с Украиной не было, экономика страны была бы на 5% больше, уверена она.

Согласно оценкам Минфина США, Россия потратила на оборону порядка $100 млрд, что составляет треть от общих запланированных расходов на 2023 год. В результате стране пришлось отказаться от запланированного повышения зарплат для некоторых госслужащих, добавили в ведомстве.