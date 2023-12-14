Население Беларуси в ноябре увеличило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за ноябрь 2023 года выросли на $257,4 млн. или 2,53% и на 1 декабря составили $10423,8 млн.

В октябре валютные депозиты выросли на $269,1 млн. или 2,72% после роста в сентябре на $131,8 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $194,1 млн. или 4,11%. Валютные депозиты населения на 1 декабря 2023 года составили $4,5238 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В ноябре физлица увеличили депозиты в банках на сумму $93,7 млн. или 2,11%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $577,1 млн. или 16,10% и на 1 декабря 2023 года составили $3,0075 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты населения сократились на $6,1 млн. или 0,20%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $383,0 млн. или 33,79%. На 1 декабря 2023 года этот показатель составил $1516,3 млн. В ноябре переводные депозиты выросли на $99,8 млн. или 7,05%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $257,4 млн. или 9,66% и на 1 декабря 2023 года составили $2,4082 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $140,9 млн. или 6,21%.