ЕС передал пакет нелетального оборудования для армии Молдовы

Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы. Об этом сообщает Newsmaker.

Министр обороны Анатолий Носатый отметил, что это уже вторая партия помощи для Молдовы от ЕС, предоставленная через Европейский фонд мира.

"Оборудование используют для обеспечения эффективной работы саперов и медицинских подразделений Национальной армии, что расширит наши возможности", – отметил министр.

Помощь является частью проекта по развитию медицинских и инженерных возможностей армии Молдовы, который утвердили еще в 2021 году.

С тех пор Молдова получила помощь через Европейский фонд мира на 87 млн евро.

Эта поддержка предназначена для медицинских, инженерных и логистических подразделений, тактической связи, наблюдения за воздушным пространством, систем управления и контроля, мобильности и киберзащиты.

В ноябре Молдова получила последние из 19 бронетранспортеров Piranha, которые выделила Германия.

Кроме того, Германия поддержит Молдову предоставлением военного оборудования и обучением солдат.