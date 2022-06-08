ЕС готовится предоставить Молдове нелетальную военную помощь

Европейский совет может в июле утвердить предоставление Молдове военной помощи - летальное оружие в нее не войдет.

Об этом на заседании Европарламента сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Домбровскис, с начала войны в Украине ЕС усилил поддержку Молдовы как "наиболее пострадавшего соседа Украины".

"Мы предложили увеличить меры военной помощи Грузии и Молдове, не предусматривающей предоставление летального оружия. Это будет поддержка в области логистики, киберобороны, военно-медицинских, инженерных и мобильных возможностей", - сказал Домбровскис.

Он уточнил, что Еврокомиссия предоставит запланированную помощь Молдове в июне, а в июле Европейский совет должен утвердить ее.

"Поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа важна как никогда. Мы будем поддерживать наших партнеров и укреплять связи с ними", - сказал Домбровскис.

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Кишинев обсудил с президентом Майей Санду предоставление Молдове военной помощи для укрепления обороноспособности страны.