США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом

С начала полномасштабной войны США арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов за рубежом, сообщает CBS News.

"Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Мы арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. И мы выдвинули обвинения отмывателям денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что нет места, где можно спрятаться", – сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture – подразделением, созданным в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. Монако заявила, что эти усилия опираются на широкое сотрудничество с иностранными партнерами.

"Мы нуждаемся в сотрудничестве с нашими международными союзниками и партнерами, – сказала Монако. "Нам нужно их сотрудничество в расследовании – и мы его получаем. Мы видим, что действительно беспрецедентное, сплоченное международное сообщество объединяется, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа", – добавила она.

В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фиджи супер-яхту стоимостью 300 миллионов долларов, которая принадлежала олигарху Сулейману Керимову. Согласно сообщению Минюста, судно было конфисковано на основании вероятного нарушения американского законодательства, в частности Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, отмывания денег и сговора.

Министерство юстиции также запросило конфискацию яхты стоимостью 90 миллионов долларов у берегов Испании, которая принадлежала олигарху Виктору Вексельбергу. В этом случае речь шла о нарушении законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях. И Керимов, и Вексельберг находятся под санкциями США.

В прошлом году Сенат включил поправку в общий законопроект о расходах, чтобы использовать некоторые из этих конфискованных российских активов для помощи Украине в ее войне с Россией.

Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны, – самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), зарегистрированные на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, которые связаны с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

"Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в пользу украинского народа", – сказала Монако.