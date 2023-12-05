Последнее обновление: 05.12.2023 19:20

Россия договорилась с Ираном вместе противодействовать западным санкциям

Россия и Иран подписали декларацию, в которой обязались вместе противодействовать западным санкциям, наложенным на обе страны.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой в Москве, передает Интерфакс.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер", – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что это важный шаг для "преодоления незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии".

Встреча Лаврова с главой иранской дипломатии состоялась на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран – России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование