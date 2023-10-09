Партнерство России с Ираном укрепилось на фоне войны против Украины - британская разведка

Партнерство России с Ираном в последнее время укрепилось, чему почти наверняка способствовало вторжение РФ в Украину, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании.

"Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, и этому ускорению почти наверняка способствовало вторжение РФ в Украину. Международная изоляция вынудила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желательные партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку", - указано в отчете.

Как отметили в МО Британии, иранская военная помощь российской кампании в Украине включала сотни ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны, как указано, были ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине.

"Эта договоренность сейчас расширена и теперь включает сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в России", - указано в отчете.

"Взаимодействие РФ с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС", - отмечается в отчете.

Иран недавно сообщил, что заявил инвестиции РФ в эту страну в 2022-23 годах составили 2,76 млрд. долларов.

«Экономические связи, скорее всего, углубятся, поскольку Россия стремится смягчить санкции", - заключает британская разведка.