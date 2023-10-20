Лукашенко требует от правительства трехкратного роста производства легковых автомобилей

Лукашенко требует увеличить производство авто в Беларуси до 120 тыс. в год с нынешних 30-40 тыс. до 120 тыс. авто в год.

«… Geely. И красивые автомобили внешне, и качественные… Мы уже сегодня замахнулись не на 30-40 тыс. автомобилей в год, а на 120 тыс.", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

Он сообщил, что планируется запуск производства авто в сотрудничестве с китайской "ФАВ Груп", наиболее известный бренд которой - легковой автомобиль Hongqi.

"В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: "Продайте". Очереди появились. Когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься. И надо видеть перспективы", - заключил Лукашенко.