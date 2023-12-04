Правящая партия Грузии хочет запретить взносы партиям от юридических лиц

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла проект закона, согласно которому политические партии не смогут получать пожертвования от юридических лиц, сообщает SOVA.

Проект предлагает изменения в закон "О политических объединениях граждан".Также предлагают снизить верхнюю границу разрешенных годовых расходов партии с 0,05% до 0,04% ВВП за предыдущий год.

В "Мечте" заявили, что в случае принятия проекта Грузия учтет рекомендацию Венецианской комиссии по уменьшению влияния олигархов, где говорится о запрете финансирования политических партий юрлицами.

Законопроект официально представят на заседании бюро парламента в понедельник, 4 декабря.