Последнее обновление: 11.01.2021 13:48

Лидер правящей партии Грузии уходит из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики.

"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года", - заявил Иванишвили в письме, опубликованном в понедельник, 11 января, на сайте партии.

По словам миллиардера, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст - ему скоро исполнится 65 лет. "Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - отметил далее Иванишвили.

Одновременно он выразил уверенность, что его уход не ослабит партию, а, напротив, усилит, сделает жизнеспособной и мотивированной. "Я уверен, что грузинский народ так же оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - подчеркнул Иванишвили.

До прихода в политику Бидзина Иванишвили являлся одним из известных бизнесменов в России. В 2011 году оносновал партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". В 2012 году партия в составе оппозиционной коалиции победила на парламентских выборах, а Иванишвили возглавил правительство Грузии.

В 2013 году после победы кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку и на несколько лет прекратил заниматься политикой. В 2018 году он вернулся в "Грузинскую мечту" и был избран ее председателем. В конце октября 2020 года на выборах в парламент Грузии правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" вновь одержала победу.



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